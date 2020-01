Polícia Militar de Rio Negro recebe denúncia de movimentação e venda de drogas em residência na Volta Grande

A equipe da Policia Militar de Rio Negro, após cumprir mandado de busca e apreensão, numa residência no bairro Volta Grande na manhã desta terça-feira e encontrado certa quantia em dinheiro, recebeu uma denuncia anônima dando conta que no referido local, estaria ocorrendo grande movimentação e venda de drogas.

Diante destas informações a equipe policial iniciou diligencias de forma velada no local, onde por volta do meio dia, chegou um veículo Vectra, momento que desceram três pessoas, sendo duas mulheres e um homem.

As mulheres permaneceram perto do veículo e o masculino adentrou ao pátio da residencia do suspeito de tráfico de drogas. A equipe policial visualizou o proprietário entregar um invólucro para o masculino, posteriormente identificado e o mesmo repassou as mulheres e nesse momento a policia realizou a abordagem. As mulheres tentaram esconder o invólucro dentro da calça e foi identificada, onde adentraram dentro do veículo e tentaram se evadir do local.

O suspeito de tráfico de drogas correu para dentro de sua residência, sendo acompanhado de imediato por dois policiais e o outro policial permaneceu na abordagem do veículo. Durante as buscas foi constatado que o invólucro repassado continha uma substância análoga a cocaína (10 gramas). De posse do proprietário a equipe policial, encontrou certa quantia em dinheiro, onde depois de contabilizada resultou no montante de R$ 5.369,00 reais em diversas notas de vários valores e um celular.

Durante a abordagem ao veículo foi verificado que o homem ficou nervoso e estressado, vindo a urinar nas calças. O proprietário da residência autorizou a equipe policial acessar o conteúdo do celular, sendo constatadas várias conversas, referentes ao tráfico de drogas, inclusive sobre a negociação da presente abordagem, sendo estas retiradas um print da tela.

Diante dos fatos a equipe deslocou juntamente com os envolvidos e materiais apreendidos para a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis. Foi solicitado o apoio da equipe RPA e os detidos foram conduzidos em locais distintos, devido haver pessoas do sexo masculino e feminino envolvidos na ocorrência.