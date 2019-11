Veículo pega fogo em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste domingo (24/11), por volta das 01h30min a Policia Militar de Rio Negro foi acionada pelos Corpo de Bombeiros, atenderam um incêndio de um veículo na cabeceira da ponte Rodrigo Ajace que vai para a cidade de Mafra.

Chegando ao local os policiais constataram que o incêndio já havia sido contido pelos bombeiros de Rio Negro.

Em contato com o motorista o mesmo relatou, que estava dirigindo, momento que começou a sair fumaça do motor do veículo. Diante dos fatos o mesmo estacionou o veículo na cabeceira da ponte.

Os policiais notaram que o motorista possuía sinais notórios de embriagues e confessou estar sob efeito de álcool. Foi realizado o teste de bafômetro, resultando em 0,77.

O veículo VW/Apollo GL, não possuía pendências administrativas e foi encaminhado para a residencia do motorista, através de um guincho de sua escolha.

O motorista foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.