Após ficar internado na UTI, idoso vence a Covid-19 (coronavírus)

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 10/07/2020

O quitandinhense Antônio Rogovski, morador da localidade de São Gabriel, foi um dos pacientes confirmados com Covid-19 na última semana. Ele chegou a ficar internado na UTI do Hospital do Rocio por alguns dias, sendo o único caso em estado crítico de saúde, dentre aqueles que estão em tratamento.

Seu Antônio lutou pela vida. Seu quadro de saúde melhorou ao ponto de ganhar alta médica. Ele saiu da UTI na última terça-feira (07) e foi para casa junto com sua filha.

Parabéns ao seu Antônio, sua família e todos os profissionais de saúde que não mediram esforços para vencer a Covid juntos!