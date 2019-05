Durante o “maio amarelo” Quitandinha teve ações de prevenção aos acidentes

O objetivo é envolver e conscientizar a comunidade, motoristas, alunos e demais protagonistas do trânsito, sobre a importância de seguir as regras, estarem atentos as condições de conservação dos veículos e respeitar as leis

O município de Quitandinha recebeu um calendário de ações especialmente programados pela Arteris Planalto Sul para o Maio Amarelo.

Em parceria com a Prefeitura Municipal, Defesa Civil, Conselho de Segurança, Conselho Tutelar, SAMU, Polícia Militar e COBOM, a concessionária levou à toda a comunidade, palestras sobre comportamento seguro no trânsito, conscientização sobre a importância do uso do cinto de segurança no transporte coletivo, principalmente de crianças.

Nos dias 09, 16, 17 e 24 de maio, a analista de sustentabilidade da Planalto Sul, Angelita Passos, realizou a ação chamada de “Tô de Cinto, Tô Seguro”, no total 38 ônibus foram abordados, e 1.330 passageiros receberam a conscientização sobre o uso do cinto para garantir a segurança durante o deslocamento. Escolas das localidades de Pangaré, Ribeirão Vermelho, Turvo e também o Colégio Estadual Eleutério Fernandes de Andrade participaram dessas ações.

Ainda no município de Quitandinha, nos dias 14 e 28 de maio, a concessionária realizou a palestra “Viva Seguro” para a comunidade e alunos. Foram apresentadas informações analisadas pelo GERAR – Grupo Estratégico de Redução de Acidentes na Rodovia, como o perfil do usuário acidentado e os números de redução de acidentes dos últimos anos.

Também foram abordadas quais as principais causas dos acidentes e como é possível evitá-los com atitudes que vão desde a manutenção preventiva dos veículos, descanso, respeito à velocidade e sinalização, entre outras. Em todas as turmas, 297 pessoas foram alcançadas.

Um grande evento foi realizado na Praça Central no dia 27 desse mês. Além de dicas de segurança levadas à comunidade, alunos de escolas locais assistiram a um simulado de acidente realizado por profissionais que realizam o atendimento pré-hospitalar na rodovia. As crianças puderam conhecer o interior da ambulância, e os equipamentos utilizados. Na oportunidade a Secretaria de Saúde do município distribuiu vacinas contra a febre amarela e gripe para a população.

“Seguimos com o foco de reduzir os acidentes em toda a BR 116, difundindo sempre os conceitos de segurança entre usuários e população”, destacou Angelita Passos, analista de sustentabilidade.