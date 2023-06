14ª Trilha do Frango será realizada neste domingo em Rio Negro

A 14ª Trilha do Frango será realizada no próximo domingo, dia 18, no Rancho Richter – Centro de Eventos, no distrito de Lageado dos Vieiras, em Rio Negro.

O evento – que tem o importante apoio da Prefeitura de Rio Negro – reúne um grande público todos os anos. Haverá venda de almoço no local.

Serão mais de 60 km de trilhas. A largada para os quadris será às 9h; para as motos será às 9h30. As inscrições antecipadas com o valor de R$ 110,00 podem ser realizadas pelo site www.agendaoffroad.com.br. A inscrição dá direito ao café da manhã, almoço, lanche no Neutro e camisas para os 500 primeiros inscritos.

Premiação:

1º prêmio: R$ 5.000,00

2º prêmio: R$ 1.000,00

3º prêmio: R$ 500,00

4º prêmio: R$ 500,00

Também haverá premiação em dinheiro para as três maiores equipes:

