1ª Gincana Familiar fortaleceu a convivência e vínculos familiares no bairro Alto

No último domingo (03), a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social, realizou a 1ª Gincana Familiar no Centro de Convivência Henrique Witt, no bairro Alto, sendo essa alusiva aos 153 anos do município.

O evento foi realizado em parceria com o Sesc Rio Negro e contou com a participação da turma do curso de Técnico de Enfermagem do Canal C, além da presença dos alunos que estão fazendo parte da 2ª fase do projeto piloto de cursos de formação técnica promovido pela Secretaria de Assistência Social, e também com a participação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A Gincana Familiar teve por objetivo a convivência e fortalecimento de vínculos familiares, reunindo as famílias daquele bairro por meio de atividades lúdicas e de socialização, trazendo as famílias para a atividade do “brincar em família”.

Para a inscrição na gincana as famílias puderam apresentar vários arranjos familiares para a competição (irmãos, pai e filho/filha, mãe e filho/filha avós e netos/netas etc.) com a finalidade de promover a aproximação dos membros familiares e das famílias em torno de um desafio. Foi possível propiciar através do lúdico e da diversão, a integração entre as crianças, adolescentes, pais, avós e comunidade em geral.

A gincana buscou ainda, a união da comunidade através do resgate da cultura, por meio de brincadeiras populares tradicionais e também de brinquedos da atualidade, procurando desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora para o desenvolvimento humano e comunitário.

Devido à instabilidade do tempo que ocasionou chuva em alguns períodos, a organização do evento julgou por bem não realizar as competições visando a segurança das famílias, já que a chuva deixou o gramado molhado e escorregadio. Porém, para as famílias inscritas na gincana foram realizados sorteios de brindes e de uma cesta de Natal.

No local foram disponibilizados brinquedos infláveis, piscina de bolinha, cama elástica, trave a gol e espaço para jogar vôlei. As famílias foram agraciadas com cachorro quente, picolé, pipoca e suco. Foi um domingo bastante agradável proporcionado com muito carinho às famílias do bairro Alto.