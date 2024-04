1ª Oficina Regional de Acolhimento Familiar é realizada em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira está sendo realizada em Rio Negro a 1ª Oficina Regional de Acolhimento Familiar promovida pelo Consorcio Metropolitano de Serviços do Paraná (COMESP) e municípios consorciados.

A ação faz parte do cronograma da capacitação iniciada em novembro de 2023 para as equipes técnicas dos municípios dentro do Programa de Supervisão Técnica em Acolhimento Familiar. Outras oficinas serão realizadas ao longo deste ano em outros municípios para o aprimoramento técnico dos serviços de acolhimento familiar.

O evento ocorre no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com a presença de diversos profissionais da área da assistência social dos municípios que compõem o consórcio, além de conselheiros tutelares. Durante a oficina os profissionais participarão de reflexões e exercícios para o aprimoramento dos serviços prestados.

Entre as autoridades presentes na cerimônia de abertura estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, o secretário municipal de assistência social, Cleiton José da Silva Luiz, a diretora geral do COMESP, Daniela Cavalcante, a fundadora do Instituto Geração Amanhã, Sandra Sobral, e a coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional Municipal “Professora Jane Sabino Ferreira” de Rio Negro, Daniela Ruthes.

Na abertura oficial do evento o prefeito James enalteceu todas as ações já realizadas em Rio Negro para o acolhimento familiar, como a casa de passagem e a unidade de acolhimento para mulheres vítimas de violência.

Após a solenidade de abertura, os presentes participam da palestra com o tema “Histórias de Vida: a importância das histórias de vida no contexto do acolhimento de crianças e adolescentes”, que está sendo apresentada pela consultora, psicóloga e mestre em intervenção psicossocial pela Universidade de Barcelona, Lara Naddeo.

O Serviço de Família Acolhedora é uma política pública inserida no Sistema de Garantia de Direitos brasileiro. Seu principal objetivo é interromper situações de desproteção e violação de direitos direcionados a crianças e adolescentes. Esta medida protetiva prima pelo cuidado e manutenção dos vínculos familiares e comunitários sempre que possível.