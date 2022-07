26º Seminário de Educação de Rio Negro capacitou mais de 350 professores

A 26ª edição do tradicional Seminário de Educação de Rio Negro foi realizada nesta semana em dois dias. Na segunda e terça-feira, durante o período da manhã e tarde, aproximadamente 350 professores da rede municipal de ensino foram capacitados.

O evento foi realizado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação. Devido à pandemia, os professores assistiram às palestras de forma virtual em suas unidades escolares. Foram abordados temas de educação infantil, educação inclusiva, educação transformadora e ludicidade na matemática.

Nesta edição do Seminário de Educação foram realizadas as palestras:

E agora, José? O que fazer com nosso inimigo invisível? Desafios e novas perspectivas em prol de uma educação transformadora. Palestrante: Sidney Pires Martins

O acolhimento das crianças na educação infantil: reorganizando os ambientes de aprendizagem. Palestrante: Regina Shudo



Educação para inclusão, com razão e emoção. Palestrante: Jussara Magrin



Lúdico e aprendizagem de matemática na escola uma integração necessária. Palestrante: Ana Ruth Starepravo

A Secretária Municipal de Educação, professora Vera Maria Pfeffer Schelbauer, destacou a importância do evento ressaltando que as temáticas que foram abordadas no Seminário de Educação foram cuidadosamente escolhidas pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação do município para garantir um trabalho de sucesso constante nas escolas, além de garantir novas perspectivas para o trabalho pedagógico no pós-pandemia.

No mesmo período, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o SESI, realizou a capacitação de aproximadamente 30 estagiários que atuam nas escolas municipais de Rio Negro. Eles receberam um treinamento de informática básica.