2ª Rio Negro Agrofest terá atrações gratuitas neste domingo

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizará a 2ª Rio Negro Agrofest para um momento de muita celebração e homenagens.

O grande objetivo é valorizar o produtor rural e fortalecer as atividades agrícolas do município de Rio Negro. O evento será realizado no Rancho Richter, no Lageado dos Vieiras, em dois dias neste ano. No domingo, dia 25 de junho, serão diversas atrações para o público com entrada gratuita.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Toda a população rio-negrense e da região poderá prestigiar a 2ª Rio Negro Agrofest no domingo (dia 25) a partir das 8h com entrada gratuita. Serão diversas atrações, como feira e exposição de máquinas, carros, implementos, serviços, insumos e tecnologia. Também será realizado um show de talentos e apresentações artísticas das escolas municipais e estaduais.