5º RCC completou 80 anos de história no dia 03 de abril

O 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC) “Regimento Tenente Ary Rauen” completou 80 anos de história no último dia 03.

Na manhã deste sábado o prefeito de Rio Negro participou de um evento no regimento alusivo ao aniversário. “Parabéns ao 5º RCC. Parceira em muitos projetos sociais e esportivos de Rio Negro. Também foi parceira no momento das últimas enchentes. Foi fundamental na assistência”, enalteceu o prefeito.

Fazendo parte da programação, helicópteros do Exército Brasileiro sobrevoaram Rio Negro durante a manhã.

O 5º RCC é uma Organização Militar do Exército Brasileiro subordinada à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e estrategicamente posicionada na região sul do país, sendo aquartelado no município de Rio Negro, no Paraná. Tem como atividade-fim a segurança nacional, particularmente a defesa do território e a proteção de militares, civis e instalações patrimoniais presentes na área de atuação do regimento.

A instalação em Rio Negro ocorreu no dia 13 de agosto de 1973. O regimento chegou ao município ocupando as instalações que haviam sido utilizadas pelo 2º Batalhão Ferroviário, de 1938 a 1965, e pelo 3º Batalhão de Comunicações do Exército, no período de 1965 a 1970. Desde abril de 2016 o 5º RCC fica localizado na Av. Deputado Ivan Ferreira do Amaral, no bairro Bom Jesus.