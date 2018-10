61 mil eleitores de Riomafra irão às urnas neste domingo

Domingo, dia 7, a partir das 8h, 38.777 eleitores mafrenses e 22.678 eleitores rionegrenses, perfazendo um total de exatos 61.480 riomafrenses, irão votar para escolher os novos representantes da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, o novo governador do estado e o próximo presidente da República.

Esta eleição para presidente, se comparada a um jogo de futebol, seria como um Corinthians x Palmeiras, um Flamengo x Vasco, um Atlético x Coritiba, ou um Figueirense x Avaí. Cada um torcendo pelo seu candidato, com unhas e dentes, brigando e enaltecendo políticos nas redes sociais.

Lembrando que neste ano o eleitor escolherá primeiro o deputado federal (quatro dígitos). Na sequência, votará para um deputado estadual (cinco dígitos), dois senadores (três dígitos), um governador (dois dígitos) e, por fim, um presidente da República (dois dígitos). Nos casos de deputado federal e estadual, o eleitor ainda poderá votar na legenda do partido, sem escolher um candidato específico, apertando em dois dígitos. Quem quiser anular o voto, basta votar em um número inexistente e confirmar. Para votos em branco, há uma tecla específica na urna eletrônica.

COM CINCO CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL, MAFRA DEVERÁ NOVAMENTE FICAR SEM REPRESENTANTE NA ALESC

Olhando mais para a eleição proporcional (deputados), em Mafra teremos cinco candidatos a deputado estadual: Abel Bicheski – Belo (SD), Claudia Bus (PTB), Cassimiro Konkel (PT), Jeferson Lopes (PSL) e Jonas Schultz (PSDB). Dois a mais da última eleição geral em 2014, quando tivemos o Hebert Werka (PSB), Vicente Saliba (PDT) e a Sulei Aparecida de Souza (PSC) candidatos. Em 2014 nenhum dos três conseguiu a eleição.

Cenário que pode se repetir neste ano, pois em 2014 mais de 9 mil votos foram para candidatos que não eram de Mafra (paraquedistas). Dos 260 candidatos no total mais de 240 receberam votos aqui em Mafra. Somados os candidatos mafrenses naquela eleição obtiveram 17.934 votos de Mafra (Vicente – 9.186 votos, Werka – 8.318 votos, Sulei – 430 votos).

Há algum tempo Mafra se habituou a votar em candidatos que são de outras cidades, como Canoinhas, São Bento do Sul e Rio Negrinho. Votos em candidatos de fora diminuem as possibilidades de eleição de um candidato mafrense. O “voto caseiro” é essencial para uma possível eleição. Claro, que para facilitar precisaríamos ter um candidato único. O que foi proposto por este jornal em várias ocasiões, denominado de “Pacto por Mafra”, onde a ideia não foi abraçada pelas entidades de classe, clubes de serviços e demais forças vivas de Mafra.

O “voto caseiro” é fundamental, pois ajuda o candidato a atingir o número de votos mínimo da legenda dentro de seu partido, que é o número para garantir a eleição. A legenda de cada partido varia conforme o seu tamanho e/ou a coligação que faz parte.

Em 2014 o deputado eleito com menos votos foi o candidato do PSB Claiton Salvaro Brolessi com 14.986 votos. Já na coligação do PDT – do candidato na época Vicente Saliba – o último eleito fez 18.244 votos, 5.346 votos a mais que o Vicente que contabilizou 12.808 votos no estado todo. Na coligação do PR, partido do Werka em 2014, o último eleito teve 20.932, o Werka conquistou 16.601.

Então, se os 9 mil votos que foram para candidatos de fora, tivessem ficado em Mafra e por ventura divididos entre os dois candidatos – Vicente e Werka – poderíamos ter hoje dois deputados.

Neste ano, nesta eleição, esperamos que a história seja diferente, que os votos dos mafrenses sejam nos candidatos de Mafra.

DOIS CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL POR RIOMAFRA

Além dos cinco candidatos a deputado estadual, Mafra tem uma candidata à deputada federal, a advogada Adriana Dornelles, que concorre pelo partido Novo à uma vaga na Câmara Federal.

Já Rio Negro com 22.678 eleitores diferente de 2014 quando teve um candidato a deputado estadual, neste ano ninguém se lançou ao pleito por uma vaga a ALEP. O único candidato rionegrense concorrendo nestas eleições é o empresário Robinson Feres que concorre como candidato a deputado federal pelo PSL.

