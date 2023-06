6º Rio Negro Cup de Basquetebol Masculino será realizado neste domingo

Neste final de semana o Ginásio de Esportes José Müller será palco para o 6º Rio Negro Cup de Basquetebol Masculino.

A competição contará com a participação de quatro equipes, que disputarão um quadrangular com todas as equipes se enfrentando. No domingo será definida a equipe campeã da edição 2023 do Rio Negro Cup de Basquetebol.

As equipes participantes serão as seguintes:

SMEL-RN “A” – Rio Negro

SMEL-RN “B” – Rio Negro

ABCE – Itapema

ASBB – São Bento do Sul

A rodada deste sábado terá o seu início às 14h, onde serão realizados quatro jogos. No domingo serão realizados dois jogos no período matutino, com seu início às 9h.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, convida a todos para prestigiarem mais este grande evento.