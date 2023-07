Abertas as inscrições do Concurso Realeza 2023 da 19ª Festa da Colonização

As interessadas em se tornar Rainha ou Princesa da 19ª Festa da Colonização de Rio Negro já podem se inscrever e se preparar para o Concurso Realeza 2023.

As inscrições podem ser feitas online até o dia 03 de agosto. Participe!

Inscrições: https://forms.gle/arntcdJwg1JJVfbE8

Regulamento: https://shre.ink/lfwD

Neste ano o município de Rio Negro completará 153 anos de emancipação política. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega à sua 19ª edição.

A festa será realizada do dia 17 a 19 de novembro no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande. As atrações musicais serão:

Dia 17: Show com a banda Maskavo (gratuito)

Dia 18: Show com a dupla César Menotti & Fabiano (entrada paga)

Dia 19: Show com a dupla Jean e Júlio (gratuito). Neste dia também será realizada a Abertura do Natal de Rio Negro.

Artistas locais e regionais também se apresentarão, pois um dos objetivos do evento é valorizar os talentos de Rio Negro e da nossa região.

Neste ano não haverá a cobrança do estacionamento. Um novo acesso ao local da festa foi definido visando a segurança de todos. Todas as informações com a programação completa serão divulgadas em breve.