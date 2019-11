Abertura da campanha Natal Solidário do Circo Social acontece neste domingo

A campanha “Natal Solidário” do projeto Circo Social terá sua abertura neste domingo (01) na Praça João Pessoa, fazendo parte das festividades de abertura do Natal em Rio Negro.

O Circo Social irá participar da carreata com a presença do Papai Noel do projeto, personagens e super-heróis, com saída prevista às 18h30 da Afubra, seguindo até a Praça João Pessoa, que terá após as 20h o “Presépio Vivo” do Circo Social com o tema “Um Sonho de Natal”, onde crianças carentes poderão deixar na árvore de Natal sua cartinha para o Papai Noel. Os pedidos mais humildes serão filtrados e realizados numa parceria com o Interact Club Rio Negro Riomafra durante o mês de dezembro.

Em paralelo estará sendo realizada a arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado para serem doados em comunidades carentes de Rio Negro e Mafra. Caixas para a arrecadação foram colocadas em supermercados, lojas e locais diversos das cidades, tendo a identificação do Circo Social em cada uma. Você pode colaborar deixando um brinquedo em uma das caixas. Ao fazer uma doação você não estará deixando apenas um brinquedo na caixa. Também estará deixando muitos sentimentos, como amor, alegria e esperança. A sua doação é muito importante e sem dúvida fará a diferença na vida de muitas pessoas.

No mês de dezembro os voluntários do Circo Social irão percorrer diversos bairros para levar alegria e distribuir os brinquedos com a presença do Papai Noel e também de diversas personagens que compõem o projeto, como o Shrek e Princesa Fiona, Gato de Botas, Os Minions, Galinha Pintadinha, Os Vingadores, entre outros que certamente deixarão o Natal de 2019 inesquecível para muitas pessoas.

Você pode encontrar a caixa de arrecadação em um desses locais:

– Agropecuária Crie Bem (Rio Negro)

– Big Passo (Alto de Mafra)

– Canal C (Rio Negro)

РCia da Crian̤a (Mafra)

– Farmácia Maxifarma (Rio Negro)

– KNN Idiomas (Mafra)

– Polícia Militar (Mafra e Rio Negro)

– SESI (Rio Negro)

РSupermercado Bel̩m (Rio Negro e Mafra)

– Supermercado Willner do Alto de Mafra

Outros locais ainda serão definidos e divulgados posteriormente.

O Circo Social também pode ir até a sua casa ou empresa para buscar a sua doação, para isto basta agendar pelo WhatsApp: 99763-4762.