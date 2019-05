Abertura da Semana de Museus em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última quarta-feira 22, foi aberta a Semana de Museus em Rio Negro e a exposição que leva como nome a temática do evento: “Museus como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições”.

Na ocasião os alunos das Escolas Municipais Olavo Bilac e Ana Zornig participaram da palestra e oficina de dança folclórica com o representante da etnia Luxemburguesa, Cristian Simette Rocha, em seguida eles visitaram o Museu Histórico.

A exposição, que conta com peças, trajes, fotografias e utensílios está disponível para visitas no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, até o dia 09 de junho. O Museu fica localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa. O horário de visitas é de terça a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h; aos finais de semana e feriados das 13h30min às 17h.