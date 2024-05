Ação da Semana do MEI em Rio Negro oferece serviços gratuitos nesta quinta-feira

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Rio Negro, através do Espaço Empreender, está oferecendo no Centro do município diversos serviços para os empreendedores e para quem deseja sair da informalidade.

A ação – que faz parte da Semana do Microempreendedor Individual (MEI) do Sebrae – está sendo realizada no prédio da antiga Prefeitura, em frente à Praça João Pessoa (Rua Sete de Setembro, nº 8).

A equipe estará atendendo até às 17h. O público pode tirar dúvidas sobre como se tornar um MEI, se informar sobre as capacitações oferecidas gratuitamente em Rio Negro, palestras, consultorias e outros assuntos. No local também são ofertados serviços como alvará, crédito, emissão de guias e compras públicas.

Contato para mais informações: (47) 3642-7713 (WhatsApp) | espacoempreenderrn@gmail.com