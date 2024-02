Alunos de Rio Negro têm aula de astronomia com as Meteoríticas e Mulheres de Estrelas

Alunos de Rio Negro tiveram uma grande aula de astronomia com as Meteoríticas e Mulheres de Estrelas nesta sexta-feira no Cine Teatro Antonio Candido do Amaral, anexo ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Os dois projetos estão divulgando voluntariamente a astronomia com uma turnê pelo sul do Brasil com exposição de diversos meteoritos, palestras e atividades práticas. A ação – chamada de Meteoritos Pé na Estrada – também celebra o Dia Internacional da Menina e Mulher na Astronomia.

A importância da mulher na ciência foi ressaltada aos alunos durante as apresentações. O grupo Meteoríticas, assim como o Mulheres de Estrelas, é formado em sua maioria por mulheres cientistas que saem de seus laboratórios e se aventuram por diversas regiões do Brasil em busca de meteoritos para suas pesquisas. Em Rio Negro e Mafra, por exemplo, já houve quedas de meteoritos registradas nas primeiras décadas do século XX.

Durante o dia participaram das atividades os alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Ricardo Nentwig, 4º ano da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida e 9º ano da Escola Estadual Barão de Antonina. Todos participaram das palestras e obtiveram muito conhecimento sobre os meteoritos e demais temas relacionados à astronomia. Com a exposição de meteoritos eles puderam ter um contato direto com objetos vindos do espaço.

Os alunos também participaram de sorteios de brindes e de diversas atividades práticas, como observação solar e detecção de metais com equipamentos profissionais. Como lembrança deste grande dia, todos os presentes ganharam um meteorito oxidado embutido em resina no formato de estrela.

Em Rio Negro estiveram presentes as profissionais: Diana Paula de Pinho Andrade, do Observatório do Valongo da UFRJ; Maria Elizabeth Zucolotto, do Museu Nacional da UFRJ; Teresinha Souza, do projeto Mulheres de Estrelas e Sarah Maciel, social media das Meteoríticas.

O projeto Meteoríticas tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Governo Federal.