Aplicativo ajuda a encontrar combustível “menos caro” em Rio Negro

Após mais uma alta nos preços dos combustíveis, muitos motoristas estão procurando soluções para pesquisar e assim encontrar o “melhor” preço na cidade.

Uma solução é o aplicativo Menor Preço. Ele permite a comparação de preços de produtos, de forma instantânea, em diversos estabelecimentos. Atualmente já são mais de 100 mil cadastrados em todo o Estado. A plataforma utiliza como base informações das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas no Paraná.

Foi justamente pensando em facilitar a vida do consumidor na hora da economizar que o Menor Preço foi criado pela Secretaria da Fazenda e desenvolvido pela Celepar. A ferramenta, que é um desdobramento do programa Nota Paraná, registra, em média, 126 mil acessos diários. Já são mais de 400 mil usuários e o número vem aumentando ao longo da pandemia do novo coronavírus.

“O programa Nota Paraná é um importante instrumento de cidadania fiscal, e o Menor Preço também, pois por meio dele qualquer cidadão pode saber os preços praticados nos estabelecimentos e fazer a escolha que lhe for mais vantajosa, analisando o valor do produto e a distância que precisa percorrer para adquiri-lo”, explica o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Junior.

A plataforma utiliza como base informações das 4,5 milhões de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas todos os dias, em média, no Paraná.

Toda transação comercial tem o valor registrado e inserido no sistema do Menor Preço, independente de o consumidor colocar o CPF na nota ou não. “Esta é uma ferramenta de serviço. Todas as vendas são registradas, de maneira que se possa saber de fato onde estão os menores e maiores preços num determinado local, naquele dia e horário”, explica a coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini.

BENEFÍCIOS – A diretora do Procon-PR, Claudia Silvano, é uma grande incentivadora do uso do aplicativo, indispensável para quem quer economizar. “É muito útil, pois os preços têm oscilado bastante. Muitas vezes você pode achar produtos com valores totalmente diferentes na mesma rua, na mesma quadra”, afirma.

As informações são atualizadas em tempo real sempre que um estabelecimento realiza uma venda. Toda semana mais de 10 milhões de preços são atualizados.

NA PRÁTICA – A interface do app é bastante simples. O primeiro passo é informar o produto desejado – o que pode ser feito por nome, marca com a leitura código de barras na embalagem. Em seguida, o usuário recebe uma relação com os preços nas respectivas lojas em que são praticados e a distância a ser percorrida para chegar a cada uma. Basta selecionar o estabelecimento escolhido e a plataforma oferece opções de rotas. Também é possível compartilhar as ofertas encontradas pelo Menor Preço. No caso de combustíveis, basta entrar na opção “Combustíveis” logo na tela inicial.

O aplicativo está disponível na web e nas plataformas Android e iOS. Acesse também no site da Secretaria de Estado da Fazenda.

