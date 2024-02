Arte do grafite é valorizada em Rio Negro com a participação de alunos

Os alunos do 4º ano C e 5º ano A da Escola Municipal Ana Zornig, das professoras Zenilda e Zelina, estão tendo uma aula de artes especial fora da sala de aula na tarde desta quinta-feira (15).

O profissional Dion Luis Hable de Oliveira (popularmente conhecido como “Moska”), juntamente com a participação dos alunos, está realizando na tarde de hoje a pintura com a arte do grafite em um dos lados do muro/painel que foi construído no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

O grafite é reconhecidamente uma das ramificações da cultura urbana. O artista “Moska” foi contratado para criar uma arte em grafite alusivo ao centenário do Seminário Seráfico São Luís de Tolosa no painel que possui 6 metros de largura por 1,80 metros de altura.

O agente cultural foi selecionado conforme reunião do Conselho de Políticas Culturais, de acordo com o Cadastro de Agentes Culturais e em conjunto com a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo.

A ação atende as metas de governo na área de cultura e turismo com a garantia de todos os munícipes ao acesso às fontes de cultura, a valorização e difusão das manifestações culturais, o apoio e fomento de atividades culturais e artísticas, a promoção dos eventos, a criação de novas atividades culturais, entre outras.

EVENTO

No próximo domingo, a partir das 15h, o artista Moska fará outra pintura com uma arte referente a este local que é rico em história e cultura. A população poderá acompanhar o processo do início ao fim para aprender como funciona a técnica do grafite.

O evento Ocupando Espaços – Cultura Urbana terá muita música, gastronomia, artesanato, atividades recreativas e o lançamento do primeiro mural de grafite na recepção do parque.

Traga sua família e participe! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.