A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro é parceira da 15ª edição da Campanha do Agasalho – Onde há calor, há mais vida. Esta importante ação é mantida pelo Sesc Paraná e a RPC, que contam com a ajuda de diversos parceiros.

Para aquecer não só o corpo, mas também o coração das pessoas que mais precisam, os rio-negrenses podem doar aquele casaco que não serve mais ou o cobertor esquecido no fundo do armário. Esta boa ação faz toda a diferença!

ONDE DOAR

Unidade do Sesc Rio Negro: Rua Marçal José Pereira, 110, bairro Estação Nova.

Secretaria de Assistência Social: Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro (no prédio do antigo Fórum).

Confira todos os pontos de coleta no site: https://www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho/onde-doar/

As doações são destinadas aos mais vulneráveis. O Sesc já realizou, entre outros atendimentos, doações no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para atendimento de pessoas em situação de rua. No próximo dia 14 o Sesc atenderá a comunidade do bairro Alto.

BRECHÓ SOCIAL

No próximo dia 14 (sexta-feira), às 13h30, será realizado um brechó solidário no Centro de Convivência Henrique Witt, na Rua Osvaldo Grein, nº 80, bairro Alto. Serão disponibilizados até 10 itens de agasalho por pessoa. É preciso levar sacola.