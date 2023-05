Assistência Social de Rio Negro participa do lançamento do projeto “SEDEF nos Municípios”

Nesta quinta-feira (25), a secretária municipal de assistência social de Rio Negro, Eliane Valerio Pereira e a diretora do setor financeiro da pasta, Dafny Suelen dos Santos, participaram do lançamento do projeto “SEDEF nos Municípios” realizado em São Mateus do Sul-PR.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O projeto tem por objetivo levar até os municípios da região informações técnicas do funcionamento de programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná em parceria com os municípios, bem como formas de acesso a recursos para que as cidades e a população paranaense possam ser melhor atendidas.

Segundo a secretária Eliane, esse movimento de aproximação com os municípios é fundamental para um melhor desenvolvimento dos processos de trabalho das equipes da rede socioassistencial, bem como para o efetivo cumprimento das rotinas administrativas a serem executadas pela gestão pública municipal.