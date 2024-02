Aulas iniciam em Rio Negro com a entrega de kits escolares para todos os alunos

As aulas na rede municipal de ensino de Rio Negro iniciaram nesta terça-feira. Assim como ocorreu nos anos anteriores, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, está realizando a entrega gratuita de kits escolares para todos os alunos matriculados.

O prefeito James Karson Valério esteve com a equipe da educação em algumas salas de aula para formalizar a entrega dos materiais e deu as boas-vindas a todos os pais, professores e alunos, desejando um excelente ano letivo para todas as unidades escolares do município.

A educação de Rio Negro vem se destacando em diversos índices de avaliação. Os bons resultados são frutos de um planejamento e acompanhamento eficaz com o ensino e aprendizagem dos estudantes, visando sempre à melhoria da qualidade, equidade e eficiência no ensino.

Com foco na continuidade do excelente atendimento prestado, a Secretaria de Educação de Rio Negro fornece os kits escolares aos alunos desde o berçário, além de oferecer um caderno de planejamento aos professores.

Os materiais são de altíssima qualidade e foram separados de acordo com a faixa-etária dos alunos. Há cadernos, agenda escolar, estojo de canetinhas, lápis de cor, lápis grafite, apontador, borracha, massa de modelar, tinta guache, pincel, giz de cera, tubo de cola, tesoura escolar, régua, estojo escolar e pasta para montagem do kit.

Todos os materiais foram minuciosamente analisados e escolhidos pela equipe técnica da Secretaria de Educação do município para que fossem adquiridos materiais que atendam aos planejamentos pedagógicos da rede de ensino. Portanto, os kits vão de encontro às necessidades do educando e do professor para auxiliar no processo de ensino aprendizagem.

Ao todo são 500 unidades para o maternal, 1.000 unidades para a educação infantil pré-escolar, 2.100 unidades para os anos iniciais, 300 unidades do caderno de portfólio ao berçário, 300 agendas para os alunos do berçário e 350 cadernos de planejamento para os professores. Os materiais foram adquiridos através do processo licitatório nº 349/2023.