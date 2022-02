Bairros de Rio Negro e Mafra são atingidos por chuva intensa de granizo

Compartilhar no Facebook

O calor e a umidade causaram uma intensa chuva de granizo em Rio Negro, Mafra e região na tarde desta quinta-feira (17).

Os temporais causaram uma série de transtornos em diversas regiões. Em alguns bairros de Rio Negro-PR e Mafra, imagens registram fortes chuvas de granizo. Várias residências foram danificadas, além de plantações e carros. Várias residências ficaram sem energia elétrica por um bom tempo.

A Defesa Civil de Mafra já está oferecendo lonas para as famílias necessitadas. A partir de amanhã será feito cadastro para quem precisa de telhas. Endereço: R. Dr. José Boiteux, 41 – Centro, Mafra. O telefone de contato da Defesa Civil de Mafra é o 47 3643-7742.

Em Rio Negro, se você precisa de ajuda, o Corpo de Bombeiros estará distribuindo lonas e auxiliando as famílias que necessitarem. Para isso, se dirija ao quartel do Corpo de Bombeiros, ao lado do Colégio Caetano Munhoz da Rocha. Emergência ligue 193 ou 47 8801-2127 (Defesa Civil).

A chuva durou aproximadamente 30 minutos. Logo após um belo arco-íris se fez presente. A foto abaixo é de Ever Lisboa.

Vídeo de Luana Souza

