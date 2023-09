Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina se destaca em concurso interestadual

No dia 27 de agosto a Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina da cidade de Rio Negro esteve participando do Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras na cidade de São José dos Pinhais-PR.

O evento contou com bandas e fanfarras dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A banda realizou sua primeira apresentação em concurso e conquistou quatro troféus: 1º Lugar Banda Marcial Infanto Juvenil, 1º Lugar Pelotão de Bandeiras Infanto Juvenil, 1º Lugar Baliza Infanto Juvenil (Kayla Reichartd Colaço) e 3º Lugar Corpo Coreográfico Infanto Juvenil.

O Colégio Estadual Barão de Antonina teve no passado sua fanfarra com um pisto conhecida pelos diversos títulos conquistados na década de 80 e 90. Em 2016 o projeto foi reativado para representar o colégio no tradicional desfile cívico. Após a pandemia, em 2022, o colégio conquistou o apoio e parceria do Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM), que ajudou a transformar a fanfarra em Banda Marcial, realizando diversas melhorias nos equipamentos, fardamentos e contratação dos professores.

As atividades acontecem de duas a três vezes na semana nas dependências do colégio, no período de contra turno escolar, os alunos que compõem o corpo musical recebem aulas em pequenos grupos, onde é proporcionado o conhecimento em Teoria Musical e Prática Instrumental.

As alunas do Corpo Coreográfico e Balizas recebem aulas de dança uma vez na semana, proporcionando o aperfeiçoamento corporal. Frequentemente os alunos se reúnem para ensaios coletivos, onde desenvolvem sua coordenação motora, trabalho em equipe, disciplina e assiduidade.

A banda vem proporcionando aos alunos uma diversificação no âmbito cultural, que os desenvolve integralmente, com vistas a instrumentalizá-los para o efetivo exercício da cidadania e para um convívio social harmônico. Atualmente, conta com 52 integrantes na faixa etária dos 11 aos 18 anos, divididos entre Pelotão de Bandeiras, Corpo Coreográfico, Baliza e Corpo Musical, sendo todos alunos do próprio colégio, onde a grande maioria ingressou na Banda no mês de fevereiro deste ano. Tem como maestro o professor Radamez Santos Bandeira e Coreógrafa professora Maria Rosane Albrecht.

Empresas podem apoiar a banda com patrocínios. Para isso basta entrar em contato com o Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro.