Apesar dos desafios impostos pelas condições climáticas, a Prefeitura de Mafra está concentrando esforços para melhorar as estradas rurais da localidade de Butiá do Lajeado.

As equipes de patrolamento e empedramento estão trabalhando incansavelmente para garantir que mesmo com as chuvas, os moradores tenham acesso seguro e de qualidade às vias do interior.