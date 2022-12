Calçadão de Rio Negro preserva a justa homenagem a Albany Bussmann

Compartilhar no Facebook

A manhã do dia 7 de outubro deste ano teve um momento histórico para o município de Rio Negro. O Calçadão Albany Bussmann passou a ter uma pista de rolamento para o tráfego de veículos, calçadas amplas para os pedestres com acessibilidade e sem estacionamento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todo foram 1.235,5 m² de obras com um investimento de R$ 333.037,99. A obra manteve parte da estrutura e toda a importância do Calçadão Albany Bussmann, cuja homenagem é para uma das grandes mulheres da história do município de Rio Negro.

Além da grande e importante mobilidade urbana gerada, a obra também valoriza os imóveis e o comércio da região. O projeto foi definido através de pesquisa com os comerciantes e moradores próximos ao local.

A abertura do calçadão também teve como objetivo tornar a Praça João Pessoa mais acessível para as famílias. “Aqui é um lugar de alegria, lazer e descontração. Essa praça é para o povo, é para a família. Por isso abrimos o calçadão para que novamente tivesse movimento na praça. Precisamos que as crianças voltem a pertencer à praça”, disse o prefeito James Karson Valério, relembrando que teve bons momentos em sua infância e juventude na praça.

ALBANY BUSSMANN

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O texto da historiadora rio-negrense Cínthia Maria Cordeiro nos mostra o quão importante foi a cidadã Albany Bussmann para o município:

Dona Albany atuou em várias áreas da sociedade rio-negrense, entre elas na construção da sede do Clube Rionegrense, onde por mais de vinte anos presidiu o tradicional Grêmio Botão de Rosa, filiado ao Clube Rionegrense.

Fundou e apresentou o primeiro Baile das Debutantes, além de desfiles dos mais variados para jovens e crianças. Os Bailes das Debutantes e das Nações levaram o nome de Rio Negro aos jornais do Paraná e Santa Catarina. Também confeccionou muitos vestidos de debutantes e casamentos de famílias tradicionais.

Era ativa participante dos movimentos políticos da cidade, ocupando diversos cargos em diretórios partidários, elegendo-se vereadora por duas legislaturas; e no período de 1972 a 1976 foi vice-prefeita, sendo a primeira mulher no Brasil a ocupar tão importante cargo.

Trabalhou como funcionária da Prefeitura Municipal de Rio Negro por mais de trinta anos, ali exercendo os cargos de mecanógrafa, tesoureira, auxiliar de contabilidade e relações públicas.

Albany Bussmann faleceu em 27 de maio de 1995.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foto: Albany Bussmann encontra-se ao centro com vestido da cor preta.