Caminhada marca o Dia Nacional da Luta Antimanicomial em Rio Negro

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é celebrado em 18 de maio. Todos os anos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rio Negro realiza uma caminhada de conscientização. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira com saída em frente ao Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha. A caminhada seguiu até a Praça João Pessoa com o apoio das viaturas da Patrulha Patrimonial e da Polícia Militar.

O evento teve a participação da equipe e usuários do CAPS de Rio Negro e também de Mafra, familiares, simpatizantes da causa e representantes das secretarias municipais de Rio Negro, além da Câmara de Vereadores e de outras entidades que apoiam o movimento.

Esta importante ação é uma forma de garantir o espaço e os direitos daqueles que já foram tratados com preconceito. O movimento se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Na Luta Antimanicomial o grande objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de um tratamento humanizado para crianças, adolescentes e adultos que sofrem com problemas de saúde mental.

Dentro desta luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental.

O movimento da Luta Antimanicomial também faz lembrar que como todo cidadão estas pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direto a receber cuidado e tratamento sem que para isto tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos.