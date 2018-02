Capacitação dos profissionais da Merenda Escolar em Rio Negro

Na tarde da sexta-feira 02, Rio Negro reuniu os profissionais que trabalham com a merenda escolar do município, para uma capacitação. O encontro também contou com a presença, da técnica em Segurança no Trabalho, Ana Cristina Schutz, e das responsáveis pela merenda escolar do município, Carmem Lenz e a nutricionista Jaqueline Hack Pinheiro.

A capacitação abordou, entre outros assuntos, segurança alimentar e nutricional e a utilização dos EPI’s. Este foi o primeiro encontro de 2018, da equipe que atua na merenda escolar. Ao longo de todo ano, mais reuniões serão feitas, com o intuito de assegurar a qualidade no atendimentos dos alunos rionegrenses.

