Click Riomafra libera propaganda gratuita para comércio e prestadores de serviço

A partir desta terça-feira (31), comerciantes e prestadores de serviços de Rio Negro e Mafra terão anúncio grátis no Click Riomafra no período de 60 dias, podendo ser prorrogado. A ação tem como objetivo apoiar os empreendedores neste momento difícil causado pelo novo coronavírus. Veja abaixo como participar.

Para anunciar gratuitamente basta seguir os passos:

Acessar o site www.clickriomafra.com.br/apoio

Cadastrar e enviar os dados do negócio (é possível inserir fotos)

A publicação do anúncio será feito dentro do prazo de 24 horas. O anúncio ficará visível na página principal do portal, no site de classificados e também no site “Apoio ao comércio local” criado especialmente para as divulgações: www.clickriomafra.com.br/comerciolocal

O Click Riomafra foi lançado em 2007 e desde então colabora com ações sociais.