Colabore para deixar o parque ecoturístico de Rio Negro cada vez mais bonito

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, reforça o pedido para que os visitantes do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa utilizem as lixeiras para colaborar na preservação da bela natureza e também para deixar o ambiente cada vez mais bonito.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Preservar o meio ambiente é um dever de todos! Há diversas lixeiras instaladas pelo parque, inclusive no campo e nas trilhas, mas infelizmente nem todos utilizam e muito lixo é coletado pelos servidores do parque. Isso não deixa apenas o ambiente feio, mas também prejudica a preservação da natureza, afetando a fauna e a flora local.

A população precisa se conscientizar que fazer o descarte inadequado de lixo é crime ambiental e está sujeito à multa. Em Rio Negro, as infrações cometidas no meio ambiente podem ser punidas com multa que pode chegar a R$ 4 mil dependendo da gravidade da infração, além da obrigação de ressarcimento do dano causado.

Também conhecido como “parque do Seminário de Rio Negro”, o local é uma grande opção de lazer para a população local e turistas de várias regiões do Brasil e do mundo. A entrada é gratuita. Os visitantes precisam apenas conhecer e respeitar as regras de visitação para depois curtir um grandioso local cheio de história e cultura.

CONHEÇA AS REGRAS

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Utilize sempre as lixeiras.

Não leve para as trilhas alimentos ou bebidas.

Não se afaste das trilhas; permaneça sempre junto ao grupo.

Não fume quando estiver caminhando nas trilhas.

Não faça fogo.

Não perturbe os animais do parque.

Não é permitida a entrada com animais domésticos.

Não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas.

Não é permitida a entrada com bicicletas.

Não colete folhas, frutos, galhos ou qualquer outra parte das plantas, mesmo que estejam no chão. As pinhas dos pinheiros, por exemplo, desfolham e muitos pinhões ficam pelo chão e muitos animais dependem exclusivamente do pinhão para se alimentar. Além disso, roedores como a cotia e o serelepe costumam enterrar os pinhões, colaborando com a regeneração do pinheiro. Assim, é expressamente proibida a coleta do pinhão.

LOCALIZAÇÃO

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

HORÁRIOS PARA VISITAÇÃO