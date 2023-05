Conheça a bandeira do município de Rio Negro

No dia 30 de maio é celebrado o Dia das Bandeiras. As bandeiras são uma expressão forte da representatividade de cada lugar, por isso carregam grande simbolismo em suas cores e desenhos. Toda bandeira representa a história, as lutas, convicções e esperanças de um povo.

A bandeira de Rio Negro possui o brasão do município que contém diversos símbolos. Seguindo as regras da Heráldica, que é a ciência que estuda os brasões e escudos, o brasão de Rio Negro é assim descrito na Lei nº 168, de 3 de dezembro de 1974:

“Escudo português redondo, encima do por um castelo mural de Prata de oito torres ameias e sua porta cada mea. Em campo de sínople, uma banda branca, tendo sobre este no cantão em chefe, um pinheiro ladeado por um ramo de tabaco e por um de erva-mate. No cantão esquerdo do extremo um leão de púrpura, trazendo nas garras um catecismo, nas espáduas um machado de ouro. No cantão esquerdo superior, as armas do império do Brasil e no direito inferior, as da Prússia. No listel em campo de Gales as palavras “Trabalho, Fé e Perseverança”.

O Brasão, descrito neste artigo em termos próprios, tem a seguinte interpretação simbólica:

a) o escudo usado para representar o Brasão de Armas de Rio Negro foi o primeiro estilo de escudo introduzido em Portugal, por influência francesa, herdado pela heráldica brasileira como evocativa da raça colonizadora e principal formadora da nossa nacionalidade;

b) o leão de Púrpura, trazendo nas garras um catecismo e nas espáduas um machado de ouro, representa o Brasão do patriarca de Rio Negro, João da Silva Machado, “Barão de Antonina”;

c) as armas da Prússia lembram os primeiros colonizadores que aqui chegaram em 1829;

d) as armas do Império do Brasil falam da Unidade Nacional;

e) erva-mate, tabaco e pinheiro representam as riquezas agrícolas do Município;

f) o listel, trazendo sempre presente a idéia de Trabalho dignificante do homem, de Fé na crença inabalável dos habitantes em seu futuro próspero e Perseverança que representa a soma das duas primeiras.