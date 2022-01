Coronavírus: casos positivos aumentam em Rio Negro, mas graças à vacinação não há casos graves

Nas últimas semanas, Rio Negro tem enfrentado um aumento expressivo no número de casos confirmados de infecção por COVID-19. Do dia 1° até dia 19 de janeiro foram registrados 686 novos casos, sendo que a segunda semana do ano foi a mais crítica em casos confirmados desde o início da pandemia, com 359 testes positivos.

Em contrapartida a alta de transmissão e contágio, no dia de hoje nosso município conta com apenas 1 pessoa internada em enfermaria, que está sendo devidamente tratada pela competente equipe do Hospital Bom Jesus. Cenário esse que se faz diferente do apresentado durante o início da pandemia e estendido até o período anterior às campanhas de imunização, onde infelizmente se foram perdidas 92 vidas, além do desenvolvimento de quadros graves que deixaram em pacientes sequelas marcantes.

Os dados apresentados estão ligados diretamente ao alinhamento entre ciência e trabalho em equipe de todos, comprovando que a campanha de imunização que já conta com mais de 46 mil doses aplicadas ao todo em cidadãos elegíveis está vencendo com êxito os casos graves de infecção. A proteção advinda das vacinas evita diagnósticos graves e necessidade de internação em UTI, além de impedir o surgimento de novas variantes mais contagiosas e agravantes. Vale lembrar que a vacina não é a certeza da não contaminação pelo coronavírus, mas a garantia que o corpo estará preparado para se defender da doença.

Para que possamos passar por esse fase de pico de contaminações é sempre importante relembrar os cuidados básicos contra a disseminação da COVID-19 e Influenza H3N2, que também se alastra pelo país: Use máscara corretamente, evite aglomerações, mantenha os ambientes arejados, e o mais importante, fique atento as datas e vacine-se! São cuidados básicos que, quando aliados à ciência, se mostram vencedores de qualquer situação de contaminação.

