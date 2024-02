Covid-19: vacina para crianças já está disponível em Rio Negro

Desde o mês de janeiro deste ano a vacina que protege contra a Covid-19 está incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI).

As doses para as crianças a partir de seis meses até menores de cinco anos de idade agora fazem parte da rotina da caderneta da criança. A medida do Ministério da Saúde foi tomada com base em evidências científicas mundiais e dados epidemiológicos de casos e óbitos pela doença no país.

O esquema vacinal será composto por três doses (D1, D2 e D3), sendo que entre a D1 e D2 a aplicação deve ocorrer com intervalo de quatro semanas, já entre a D2 e a D3 esse espaço deve ser de oito semanas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à imunização e estabelece que a vacinação das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

Em Rio Negro a Secretaria de Saúde segue as determinações e desde janeiro oferece as doses do imunizante em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). O atendimento nas unidades ocorre das 8h às 17h. É necessário apresentar a carteira de vacinação da criança, o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde. A população também pode ir até a unidade de saúde mais próxima para receber orientações.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Rio Negro também segue com a campanha de reforço da vacinação contra a Covid-19 para o público prioritário: idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua.

IMPORTÂNCIA

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue alertando e convocando as pessoas de todas as idades para comparecem a uma unidade de saúde para avaliar o esquema vacinal e colocar a caderneta em dia.

A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Atualmente o município de Rio Negro possui 1.893 crianças cadastradas na idade de seis meses a menor de cinco anos. Infelizmente a procura pela vacina está baixa para esta faixa etária.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Neste vídeo publicado em 2023 a cidadã Fernanda Furtado fala da importância da vacina para a saúde de todos, principalmente para as crianças:

“Vacinas salvam vidas! Vacinar seu filho é um ato de amor”