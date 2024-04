Dia D da vacinação contra a Gripe acontece neste sábado (13)

O Dia D de mobilização nacional para a Campanha de Vacinação Contra a Gripe será neste sábado, dia 13.

Em Rio Negro as seguintes unidades de saúde, da cidade e do interior, estarão abertas das 8h às 17h sem fechar para o almoço:

ESF Alziro Alves – Roseira

ESF Antonio Bossi – Bairro Bom Jesus

ESF Ayres Hirt – Bairro Alto

ESF Dr. Synesio José de Almeida Becker (Centro Medico) – Campo Do Gado

ESF Euclides José de Oliveira Braz – Fazendinha

ESF Jorge Ricardo Hirt – Bairro Estação Nova

ESF Rubens Antonio Zageski – Vila São Judas

ESF Vereador Iraja Martins – Vila Militar

ESF Vereador Luiz Milcheski – Lageado dos Vieiras

UBS Francisco Telmann – Campina dos Martins

Unidade de Saúde – Campina dos Andrades

Vigilância Epidemiológica – Centro

As pessoas que têm dificuldade de acesso a uma sala de vacinação ou de comparecer durante a semana poderão se proteger e atualizar a carteirinha. Para receber a vacina basta procurar a unidade de saúde mais próxima com a carteirinha de vacinação e cartão do SUS.

Fazem parte do público-alvo:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

Idosos com 60 anos de idade ou mais

Pessoas com comorbidades

Trabalhadores da saúde

Gestantes e puérperas

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Além do imunizante da Gripe, estarão disponíveis as demais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização, de acordo com o estoque disponível na Secretaria Municipal de Saúde.