Dia da Mulher foi celebrado com muita informação em Rio Negro

Na Prefeitura de Rio Negro o Dia Internacional da Mulher foi celebrado com muita informação na manhã desta sexta-feira. Servidoras e público em geral acompanharam palestras no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

O Departamento da Mulher também realizou uma exposição no corretor do térreo da Prefeitura com diversas informações relacionadas às conquistas das mulheres ao longo da história.

A luta pelos direitos das mulheres e o fim da violência contra a mulher é cada vez mais fortalecida e valorizada em Rio Negro. Através do “Rio Negro Mulher”, a Prefeitura realiza diversas ações voltadas ao empoderamento feminino.

Neste sábado, por exemplo, será realizada a Feira da Mulher Empreendedora com mais de 50 expositoras em um dia de celebração, inspiração e empoderamento.

Desde 2023 a Prefeitura possui o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi criado em Rio Negro através da Lei Municipal nº 3.309/2023. A criação deste importante departamento foi um marco para a garantia dos direitos das mulheres rio-negrenses.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O departamento segue a linha de atuação do Governo do Estado, que hoje conta com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O departamento é um elo com o Governo Estadual, garantindo recursos e aplicação de programas em prol da mulher rio-negrense.

O Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres de Rio Negro também é responsável pelo monitoramento de todas as ações voltadas ao público feminino, fortalecendo estratégias que fomentem o protagonismo da mulher.

A Prefeitura de Rio Negro parabeniza todas as mulheres. Celebramos e reconhecemos a importante luta por direitos sociais, políticos e culturais de todas as mulheres.