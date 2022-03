Dia Mundial do Rim terá ação de prevenção em Rio Negro

Nesta sexta-feira, 18 de março, é comemorado o Dia Mundial do Rim, uma data dedicada a lembrar da importância da saúde dos rins e os devidos cuidados que devemos ter para prevenção de doenças renais.

Para marcar a data, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Universidade do Contestado e a Pró-Rim, promovem a Ação Dia Mundial do Rim, no ESF Antônio Bossi, localizado no Bairro Bom Jesus, com início às 8h. Podem participar pessoas de todas as idades, com diagnóstico de doença renal ou não.

Toda a programação é gratuita e contará com uma equipe multidisciplinar, que fará uma triagem da população que participar, e a partir desse momento, serão disponibilizados exames e orientações necessárias. Quem comparecer receberá informações sobre nutrição, uso de medicamentos e cuidados que auxiliam na prevenção de doenças. Grupos de risco como hipertensos e diabéticos ou demais identificados na triagem poderão fazer exames de sangue para verificar como está a saúde dos seus rins.

O intuito principal da ação é a educação: quanto antes as doenças são identificadas, maior a chance de cura e também de um tratamento menos agressivo. A prevenção é sempre o melhor caminho. A ação será coordenada pelo especialista em nefrologia, Dr. Rafael Marques.

