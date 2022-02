Diploma na mão e emprego garantido marca a formatura da primeira turma de curso Técnico em Enfermagem do Senac Rio Negro

Os alunos da primeira turma formada no curso Técnico em Enfermagem do Senac Rio Negro só têm a comemorar. Na sexta-feira, dia 28, os alunos participaram da entrega dos diplomas em solenidade realizada na unidade, que contou com a presença de autoridades, representantes de instituições de saúde, parceiros, familiares e colaboradores.

Além de uma importante etapa concluída, os alunos recém-formados já colhem o resultado desta escolha, mesmo antes de formados já estavam trabalhando na área. Muitos já foram contratados meses antes, quando receberam a certificação de Auxiliar de Enfermagem.

É o caso da Gabrielle Martha Zoleti, que desde o início do curso conseguiu estágio remunerado e agora atua como Técnica em Enfermagem em uma clínica, “fazer o curso técnico em enfermagem foi um aprendizado incrível na minha vida. E me auxiliou muito, desde o início do curso consegui emprego na área, e isto vem me auxiliando até hoje, pois consegui ter ainda mais benefícios dentro da área, como ter uma renda extra.”

Sobre a conclusão desta etapa, ela comenta: “Esperamos ansiosamente pela formação, sofremos muito devido a pandemia, mas sempre mantemos muito nosso foco, em querer se formar. O Senac nos auxiliou neste momento, dando algumas oportunidades, como o chip para mantermos internet neste período de pandemia durante as aulas on-line.”

Para o gerente da unidade Luiz Gradiz, “é um momento de muita emoção e muito orgulho! Ver nossa primeira turma de técnicos formados é a validação de nossas ações, mostrando que estamos trilhando um caminho de muito sucesso e consolida o Senac de Rio Negro como referência na formação de profissionais na área da saúde”.

