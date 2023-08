Distribuição de panfletos marca início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Compartilhar no Facebook

Com objetivo de difundir o conhecimento e a inclusão, durante a semana de 21 a 25 de agosto, a Escola Municipal Tia Apolônia participa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla desenvolvendo diversas ações.

Dentre as programações previstas estão:

21/08 – Distribuição de folders em vários pontos da cidade sobre prevenção às deficiências

22/08

MANHÃ: Apresentação da fanfarra Tia Apolônia na APAE de Quitandinha/PR

NOITE: 19h – Palestra para pais e comunidade comunidade com o Tema: “BPC, transformando realidades”, com a advogada Mariana

23/08 – Distribuição de folders e lanche especial

24/08 – Jogos Internos

25/08 – Jogos Internos durante a manhã e a tarde encerramento interno com o Grupo Marcação

A Semana, sancionada pela Lei nº 13.585, de 26 de dezembro de 2017, é uma campanha realizada anualmente no Brasil. Este ano, ela ocorre entre os dias 21 e 28 de agosto, com o propósito de promover a inclusão e conscientização sobre os direitos e desafios enfrentados por pessoas com deficiência intelectual e múltipla.