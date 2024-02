Educação de Rio Negro abre PSS para contratação de motorista e nutricionista

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação emergencial de motorista do transporte escolar (40 horas semanais) e nutricionista (40 horas semanais). O contrato será para seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

De acordo com o Edital nº 20/2024, para o cargo de motorista do transporte escolar é necessário possuir o ensino fundamental, carteira de habilitação “D” ou superior e o curso de transporte escolar em dia. Para o cargo de nutricionista é necessário possuir graduação completa em Nutrição e o registro de classe do Estado do Paraná.

O período de inscrição será do dia 28/02 a 14/03 pela Internet (www.rionegro.pr.gov.br) e sem taxa de inscrição. A prova de conhecimentos será aplicada no dia 24/03, às 8h30, na Escola Municipal João da Silva Machado. A prova prática para os motoristas terá uma data definida após a prova de conhecimentos.

O edital completo pode ser lido no site da Prefeitura de Rio Negro ou através do link direto: https://drive.google.com/file/d/1j6JNmXamgeXvcbgnscsKXF_8TuJda9LG