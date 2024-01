Educação de Rio Negro prepara a volta às aulas com capacitação profissional

Compartilhar no Facebook

Os professores da rede municipal de ensino de Rio Negro participarão da tradicional Semana Pedagógica. O evento ocorre todos os anos com o objetivo de capacitar os profissionais e realizar o planejamento das aulas e ajustes finais para o início do ano letivo.

Neste ano a Semana Pedagógica acontecerá dos dias 01, 02 e 05 de fevereiro. O momento é de acolhimento aos professores, organização de encontros formativos de planejamento coletivo para este ano de 2024.

Durante os três dias os professores participarão de palestras e orientações. Confira abaixo a programação completa. O tema deste ano da Semana Pedagógica é “Cuidando de quem cuida… Com aquela sintonia/acalento que transforma”.

As aulas na rede municipal de ensino de Rio Negro terão início no dia 06 de fevereiro (terça-feira). Neste ano novamente a Prefeitura de Rio Negro disponibilizará kits escolares para todos os alunos.

Além da capacitação dos professores com a Semana Pedagógica, a Secretaria Municipal de Educação também realizou vistorias e ajustes necessários nas unidades escolares e no setor de alimentação escolar para garantir o retorno seguro das crianças e profissionais. Todas as unidades estão aptas para o início das aulas.

PROGRAMAÇÃO

Dia 01 de fevereiro (manhã) – Para todos os servidores da educação

Local: Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul)

Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul) 8h: Café de boas-vindas.

Café de boas-vindas. 8h30: Abertura oficial com a secretária de educação Jussara do Rocio Heide e o prefeito de Rio Negro James Karson Valério.

Abertura oficial com a secretária de educação Jussara do Rocio Heide e o prefeito de Rio Negro James Karson Valério. Palestra sobre Saúde Mental com Vivian Jungles Barbosa

Palestra sobre Saúde Emocional com Giceli Henning

Palestra sobre Plano de Carreira com André Klemann e Gerson Heide

Dia 01 de fevereiro (tarde) – Para professores e servidores da educação

Local: Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul)

Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul) 13h30: Palestra com Onofre Lousada – “Vitamina dela vita mia a dose diária para todos”

Dia 01 de fevereiro (tarde) – Para as merendeiras e diretoras das unidades escolares e conselho da merenda escolar

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral 13h30: Palestra com a nutricionista Liliane Grein Beuther – A Legislação do PNAE na prática escolar: Desafios e oportunidades para formação de hábitos alimentares saudáveis

Dia 02 de fevereiro

Local de encontro: Prefeitura de Rio Negro

Prefeitura de Rio Negro 8h: Professores no turismo pedagógico

Local: Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul)

Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul) 8h: Serviços gerais com Carla Kiatikoski – Palestra “Um Olhar diferenciado”

Local: Escola Municipal Ana Zorning

Escola Municipal Ana Zorning 8h: Merendeiras com a nutricionista Catia e equipe – Palestra “Um gostinho a mais”

Dia 05 de fevereiro

