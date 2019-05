Educação de Rio Negro promove encontro de merendeiras

O encontro acontece periodicamente com o objetivo de manter a excelência no atendimento aos alunos

Nesta quinta-feira, dia 16, a Educação de Rio Negro promoveu o encontro das merendeiras dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e das Escolas Municipais. O encontro acontece periodicamente com o objetivo de manter a excelência no atendimento aos alunos, sempre atualizando a equipe quanto às normas de segurança alimentar e nutrição.

Em Rio Negro a merende escolar é coordenada pela Carmem Lenz e conta com duas nutricionistas, Jaqueline Hack Pinheiro, responsável pelos CMEIs, e Jessica T. Paqueira, responsável pelas escolas municipais.

O encontro das merendeiras promove a qualificação dos profissionais que atuam no preparo da alimentação dos alunos, assim como estando aptas a atender a as as crianças que possuem necessidades alimentares especiais.