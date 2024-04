Educação de Rio Negro realizará importantes obras na Escola Tia Apolônia

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, realizará importantes obras de aprimoramento na Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia.

Entre as obras previstas – que serão executadas por uma empresa especializada – estão a substituição do telhado, reforma dos banheiros e trocador, fechamento parcial da quadra, pintura completa, consertos no muro externo, ampliação do refeitório, adequações em portas, janelas e forro interno, substituição parcial do sistema elétrico com o novo padrão de energia e a substituição parcial do piso.

A Secretaria de Educação de Rio Negro está em constante monitoramento das unidades escolares para gerar aprimoramentos que geram ambientes agradáveis, seguros e bonitos, estimulando assim o processo de ensino-aprendizagem.

No ano passado, por exemplo, a Prefeitura investiu R$ 529.437,34 na Escola Municipal Venceslau Muniz, localizada no Sítio dos Rauen. A unidade escolar foi reinaugurada com diversas melhorias para toda a comunidade escolar. Para a Escola Tia Apolônia os investimentos também serão de aproximadamente R$ 500 mil, mostrando que o fortalecimento da educação é uma das prioridades da gestão do município.