Educação de Rio Negro tem novidade na alimentação escolar

Neste ano, após a indicação da Câmara de Vereadores, através do vereador Luis Bosquetto, foram adicionados nas escolas municipais de Rio Negro mais dois lanches aos alunos, sendo um na entrada do horário escolar e outro no fim do período, além de permanecer o intervalo para o lanche no meio de cada período.

A implementação segue rigorosamente a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo que cada refeição seja não apenas deliciosa, mas também nutritiva.

A alimentação escolar vai muito além de simples refeições. É um compromisso com o bem-estar físico dos nossos alunos.