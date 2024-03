Encenação da Paixão de Cristo será apresentada no dia 24 em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A tradicional encenação da Paixão de Cristo será realizada no próximo dia 24 de março (Domingo de Ramos) em Rio Negro, com início às 19h30 no pátio da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

A emocionante apresentação é realizada pelo grupo Jovem Talento com o apoio da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, além de patrocinadores.

A encenação é apresentada desde 2004, quando surgiu a ideia de unir grupos de jovens da igreja católica para representar os últimos momentos de Jesus Cristo até a sua crucificação. A qualidade da peça aumenta a cada ano com a experiência dos envolvidos. São mais de 100 pessoas envolvidas que impressionam o público do início ao fim.

Prestigie com a sua família e amigos! A Paróquia Nossa Senhora Aparecida fica localizada na Av. Afonso Petschow, 2840, no bairro Bom Jesus.