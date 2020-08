Entidades empresariais promovem campanha para aquecer o comércio

A Associação Comercial e Industrial de Rio Negro – ACIRN e a Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL de Mafra e Rio Negro anunciam que o comércio de Riomafra vai participar da ‘Semana Brasil’, que acontece agora entre os dias 3 e 13 de setembro.

Segundo as duas entidades a campanha ‘Semana Brasil’ vai criar atrativos para o consumidor e, assim, contribuir para a reaquecer a economia no momento em que o comércio sente o impacto provocado pela pandemia do coronavírus. Esse é o segundo ano que o comércio das duas cidades vai participar da campanha.

A partir do dia 3 (quinta-feira) cada estabelecimento comercial oferecerá descontos em produtos e serviços de acordo com as suas políticas de vendas. As lojas participantes da campanha estão identificadas.

Semana Brasil

O Semana Brasil é um campanha do Governo Federal. Em 2019, a Semana Brasil foi realizada entre os dias 6 e 15 de setembro e contou com a participação de mais de 14 mil empresas. Setores como o varejista, imobiliário e de publicidade ofereceram descontos, promoções e benefícios reais aos consumidores.

Segundo a Ebit/Nielsen, as vendas online cresceram 41% durante nos dias da campanha em comparação ao mesmo período de 2018. As vendas no varejo registraram crescimento nominal de 11,3% no mesmo período, segundo levantamento da Cielo. Para esse ano, a expectativa do governo é de que o evento traga resultados ainda melhores para a economia.  “A expectativa do setor de serviços, comércio e varejo, higiene e beleza, restaurantes, entretenimento, é excelente. Está todo mundo muito animado”, disse Wajngarten.

Os segmentos que mais se destacaram em 2019 e puxaram o crescimento das vendas foram os de cosméticos (+19,8%), móveis, eletroportáteis e lojas de departamento (+12,6%), turismo e transporte (+6,6%), vestuário e artigos esportivos (+6,1%) e supermercados e hipermercados (+4,5%).

ACIRN promove o ‘Dia do Cliente’

Ainda dentro do objetivo de fomentar a recuperação do comércio a ACIRN está promovendo  pelo quarto ano consecutivo a promoção do ‘Dia do Cliente’. Em parceria com os seus associados a entidade vai sortear R$ 1.800,00 em vale-compras

Ao todo serão e vales compras – o primeiro no valor de R$ 1.000,00, o segundo no valor de R$ 500,00 e o terceiro no valor de R$ 300,00 – que poderão ser usados nas empresas participantes da promoção. As lojas estarão identificadas com cartazes.

O sorteio será no dia 16 de setembro. Só serão validos os cupons com carimbo da empresa participantes da campanha.