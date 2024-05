Enxertia de Araucária será tema de treinamento gratuito na Prefeitura de Rio Negro

Os interessados em aprender sobre a técnica de enxertia de Araucária podem participar de um treinamento gratuito que será realizado na Prefeitura de Rio Negro no próximo dia 04 de junho, com início às 13h30.

Haverá uma palestra com o tema “Pinheiro enxertado como alternativa de renda”, que será ministrada pelo engenheiro florestal do IDR-Paraná, doutor Jonas Eduardo Bianchin.

Após o Coffee Break os participantes conhecerão na prática a técnica de enxertia de Araucária no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Os presentes terão a oportunidade de enxertar uma Araucária.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp: 47 9173-1080. As vagas são limitadas.

O evento faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente em Rio Negro.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, utiliza a técnica de enxertia através do projeto Araucárias no Seminário, que tem como objetivo fortalecer ainda mais a flora local com a preservação da Araucária.

O objetivo é estender o projeto para as propriedades particulares para a preservação da árvore e para o fortalecimento do agronegócio com a produção e venda de pinhões em grandes quantidades.

Várias araucárias enxertadas já foram plantadas no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e em outras áreas do município. Outras mudas estão em fase de preparação no parque ecoturístico para receber o enxerto durante o evento do dia 04 de junho. Na sequência essas araucárias serão remanejadas em definitivo para outras áreas dentro do parque e regiões do município.