Escola Ana Zornig receberá obras de melhorias

A Escola Municipal Ana Zornig receberá obras de complementação e melhorias externas. A ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta terça-feira, 23 de fevereiro, pelo Executivo Municipal em reunião com a equipe da escola. Na ocasião foi apresentado aos professores e coordenadores a empresa responsável pelas obras e o projeto a ser executado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As melhorias contemplam fechamento do refeitório, garantindo melhor conforto térmico para os alunos; instalação de quadra de areia para atividades físicas e recreativas; instalação de bancos nas áreas de lazer; instalação de jardim nativo, que auxiliará nas atividades de preservação e estudos sobre a fauna e flora locais; pavimentação e adequação do estacionamento; fechamento e transformação da área em frente à escola (entre a rua principal e a via de acesso ao estacionamento) em área de apoio pedagógico para atividades ao ar livre, integrando jardim, plantio de árvores e passeio; adequações a normativas de segurança na quadra de esportes; dentre outras ações necessárias de estrutura. A obra terá o valor total de R$ 310.881,94. O prazo para execução é de 90 dias.

Na oportunidade também foram entregues os novos notebooks que serão disponibilizados para atividades dos professores e para o laboratório da Escola.