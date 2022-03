Escolas de Rio Negro recebem o espetáculo do Circo Romanos

Para celebrar o Dia do Circo – comemorado no dia 27 de março – e aproximar as crianças desta cultura milenar, o Circo Romanos está recebendo as escolas municipais de Rio Negro, através de parceria firmada com Secretaria Municipal de Educação. Também realiza a visita em escolas do interior.

O circo proporciona às crianças muitas atrações sem nenhum custo para elas. Os alunos se divertem com as apresentações tradicionais e também com os shows infantis que o circo apresenta. Confira abaixo o cronograma das apresentações.

Para o público em geral, o fabuloso Circo Romanos – o mais alegre do Brasil – está armado na Rua Severo de Almeida, próximo da rodoviária, no bairro Campo do Gado. São diversas atrações. Prestigie! No sábado e domingo (dias 26 e 27) haverá esta super atração ideal para toda a família curtir:

Relação das unidades escolares que irão participar do espetáculo do circo:

Segunda-feira (21/03) – No próprio circo durante a manhã

APAE

Escola Estadual Alvino Schelbauer

 Segunda-feira (21/03) durante a tarde na Fazendinha

Escola Municipal João Brás de Oliveira

Terça-feira (22/03) durante a manhã no Lageado dos Vieiras

Escola Municipal Duque de Caxias

Cmei Alceu Antonio Swarowski

Terça-feira (22/03) durante a tarde no Lageado dos Vieiras

Escola Municipal Duque de Caxias

Escola Paulino Valério

Quarta-feira (23/03) – No próprio circo durante a manhã

Escola Municipal Eraldo Germano Plautz

Escola Municipal Jose de Lima

Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida

Escola Municipal Celso Catalan

Cmei Claci de Lima

Quarta-feira (23/03) – No próprio circo durante a tarde

Escola Municipal Eraldo Germano Plautz

Escola Municipal Jose de Lima

Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida

Escola Municipal Celso Catalan

Quinta-feira (24/03) – No próprio circo durante a manhã

Escola Municipal Mathias Augusto Bohn

Escola Municipal Olavo Bilac

Escola Municipal Ricardo Nentwig

Quinta-feira (24/03) – No próprio circo durante a tarde

Escola Municipal Mathias Augusto Bohn

Cmei Tia Fani

Escola Municipal Olavo Bilac

Cmei Silvestre Maess

Escola Municipal Ricardo Nentwig

Sexta-feira (25/03) – No próprio circo durante a manhã

Escola Municipal João da Silva Machado

Escola Municipal Wenceslau Muniz

Escola Especial Tia Apolônia

Escola Municipal Ana Zornig

Sexta-feira (25/03) – No próprio circo durante a tarde

Escola Municipal João da Silva Machado

Escola Municipal Wenceslau Muniz

Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia

Escola Ana Zornig

APAE

* Este cronograma está sujeito a mudanças.