Escritório de compras públicas é inaugurado em Rio Negro

Empreendedores rio-negrenses que desejam buscar novas oportunidades através de licitações públicas contam com um local para apoio e orientação: o Escritório de Compras Públicas de Rio Negro em parceria do Sebrae Paraná, que atenderá empreendedores do município que buscam novas oportunidades.

O dia 12 de junho será sempre lembrado pelos empreendedores de Rio Negro, assim como para a administração municipal que busca, através do Programa Compra Aqui, a implantação do Escritório de Compras Públicas para conscientizar e incentivar os empresários locais para as oportunidades nas compras públicas municipais, ação que traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento de Rio Negro.

O objetivo do programa Rio Negro Compra Aqui é ser uma ponte importante entre os empresários e o sistema de licitação. Além de oferecer oportunidades de negócio, uma das funções importantes do programa é preparar os empresários para que se aperfeiçoem e participem dos processos de compras públicas por meio de licitações e pregões em Rio Negro e também em outros municípios.

Para ter uma ideia do tamanho da oportunidade com a abertura do escritório, de acordo com dados do Sebrae Paraná, o volume total de compras do Município de Rio Negro em 2022 foi de mais de R$ 42 milhões, onde mais de 32%, R$ 13 milhões foram comprados de empresas locais, o que demonstra um excelente índice, se tornando um instrumento estratégico de desenvolvimento econômico e social, pois o município de Rio Negro é um bom comprador e por isso deve gerenciar em uma política pública de desenvolvimento econômico, o empreendedor local, criando ambientes de negócio, atendendo a legalidade e compreendendo o desenvolvimento da sua localidade.

Participaram da solenidade o prefeito municipal James Karson Valério, secretários municipais e suas equipes de trabalho, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negro, Elcio Josué Colaço, o gerente regional leste do Sebrae Weliton Perdomo, o gestor do Escritório de Articulação Gralha Azul do Sebrae Alex de Paula e empresários locais.

Para ter acesso aos conteúdos e serviços disponibilizados, os empreendedores devem procurar a Prefeitura de Rio Negro – Espaço Empreender, que possui uma equipe treinada e pronta para auxiliar nos processos. Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Informações: (47) 3642-7713. Venha conhecer nosso trabalho!