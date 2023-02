Espaço Empreender de Rio Negro fará palestra com foco no empreendedorismo feminino

Compartilhar no Facebook

Na próxima terça-feira, dia 28, será realizada em Rio Negro a palestra “Mulher: seja protagonista do seu futuro”. O evento trará práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres empreendedoras.

As vagas são limitadas para mulheres empreendedoras de Rio Negro. As inscrições podem ser feitas até o dia 26/02 através do link: https://bit.ly/3HBy5kO

A palestra será realizada através da importante parceria entre o Espaço Empreender da Prefeitura de Rio Negro e o Sebrae, que prevê um ciclo de capacitação para este ano para todos os empreendedores.

PROGRAME-SE:

Palestra: Mulher: seja protagonista do seu futuro

Mulher: seja protagonista do seu futuro Palestrante: Rosangela Angonese

Rosangela Angonese Data: 28/02/2023

28/02/2023 Horário: 19h

19h Local: Associação dos Servidores Públicos Municipais Rio Negro (ASSERINE)

Associação dos Servidores Públicos Municipais Rio Negro (ASSERINE) Endereço: Rua Elysio Amantino Waldemar von Linsingen, nº 38 – Bairro Campo do Gado

Rua Elysio Amantino Waldemar von Linsingen, nº 38 – Bairro Campo do Gado Informações: (47) 3642-7713 (Karla – WhatsApp)

(47) 3642-7713 (Karla – WhatsApp) Ingresso social: Será solicitada como ingresso a doação de um pacote de absorventes, que será destinado a entidades que atendem mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social. Com a ação, espera-se que o evento provoque além do estímulo ao desenvolvimento econômico e social das mulheres, também um impacto humanitário, já que a pobreza menstrual é uma triste realidade vivida por milhares de mulheres em todo o mundo.